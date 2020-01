Počet dôchodcov na Slovensku stúpa, za rok ich pribudlo takmer 13 tisíc

Klesá počet predčasných penzistov

Výkonnosť ekonomiky bude nižšia

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počet dôchodcov na Slovensku z roka na rok stúpa. Ku koncu minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 1 milión 409 tisíc poberateľov dôchodkových dávok. Oproti koncu roka 2018 ide o nárast takmer o 13 tisíc dôchodcov. Len za predchádzajúcich päť rokov, teda od konca roka 2014, sa rady penzistov rozšírili o 60 tisíc ľudí.Za nárastom celkového počtu penzistov stoja starobní dôchodcovia. Tých od konca roka 2014 pribudlo 69,5 tisíca, v minulom roku išlo o nárast o 19 tisíc poberateľov starobných dôchodkov. Naopak, klesá počet predčasných starobných penzistov. Kým v decembri 2014 ich bolo 21,3 tisíca, koncom roka 2018 išlo už len o 14,9 tisíca starobných penzistov a na konci vlaňajška počet poberateľov týchto dávok klesol na 13,2 tisíca. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne.Počet starobných dôchodcov pritom v budúcnosti podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýši zavedenie stropu na dôchodkový vek. Parlament totiž koncom marca minulého roka schválil ústavný zákon, ktorým sa zavádza strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr vo veku 63,5 roka. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.Keďže sa podľa rozpočtovej rady zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy. Podľa RRZ by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.