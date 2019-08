Počet dojníc by v EÚ v roku 2019 mal klesnúť na 22,6 milióna kusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. augusta (TASR) - V Európskej únii (EÚ) dosiahol v roku 2018 počet dojníc 22,7 milióna kusov (ks), v roku 2019 by mal byť na úrovni 22,6 milióna ks. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS). Úžitkovosť by mala v roku 2019 dosiahnuť úroveň 7325 kilogramov (kg)/dojnica/rok, čo predstavuje medziročný nárast o 1,2 %.uviedli ATIS.Dodávky mlieka do mliekarní EÚ budú podľa správy približne na úrovni 158,9 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 0,9 %.Do mliekarní EÚ dodajú farmári v tomto roku v členských štátoch tzv. bývalej EÚ-15 spolu 135 miliónov ton a v tzv. nových členských štátoch 23,9 milióna ton mlieka. V mliekarniach EÚ sa z celkovej produkcie kravského mlieka spracuje 94,6 %.V porovnaní s rokom 2015 bude podľa ATIS pokles dojníc v EÚ v tomto roku 3,2-percentný. Úžitkovosť od roku 2015 vzrástla o 6,8 %. Produkcia kravského mlieka v EÚ sa od roku 2015 zvýšila o 3 %. V období rokov 2015 až 2019 stúpli dodávky mlieka do mliekarní EÚ o 4 %.