Počet komunálnych nájomných bytov je asi 4 % z celého bytového fondu

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Počet komunálnych nájomných bytov je na úrovni približne štyroch percent z celého bytového fondu. Podľa starostov a primátorov je potrebné podporovať výstavbu nájomných bytov. S tým sa však spája prínos aj riziká. Informuje o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré to mapovalo aj v prieskume.ZMOS sa pýtal starostov a primátorov na to, v čom vidia prínos nájomného bývania pre obce. Respondenti mali uviesť tri najvýznamnejšie pozitíva, ktoré nájomné bývanie má.spresnil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.Prínos z hľadiska podpory ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou, je podľa 12,3 percenta opýtaných. Iný prínos uviedlo 1,2 percenta a nevedelo sa vyjadriť 5,5 percenta starostov a primátorov zaradených do prieskumu. Príchod obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve je pre 25,9 percenta opýtaných rizikom nájomného bývania. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorých príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráve, je rizikom pre 22,7 percenta respondentov.uviedol Kaliňák.Výsledky prieskumu budú podľa neho podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.