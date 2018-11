Počet letných návštevníkov Košického kraja opäť stúpol

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Košice 20. novembra (TASR) – Záujem turistov o Košický kraj kontinuálne rastie, čo potvrdila aj tohtoročná letná sezóna. Za mesiace jún, júl a august podľa organizácie Košice Región Turizmus počet ubytovaných predstavoval 133.880, čo znamená medziročný nárast o 11,35 percenta. Zvýšil sa aj počet prenocovaní v regióne, s počtom 311.961 oproti minulému letu stúpol o 12,28 percenta."Pre všetky subjekty pôsobiace v odvetví cestovného ruchu je vynikajúcou správou, že štatistické ukazovatele nám z roka na rok rastú. Teším sa, že počet návštevníkov zo zahraničia medziročne výrazne stúpol, a to až o vyše 15 percent. Keďže letná sezóna je v našich podmienkach ťažisková, tieto údaje sú sľubné aj z hľadiska ubytovacej štatistiky za celý tento rok," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Medzi ubytovanými návštevníkmi bolo 80.495 domácich a 53.385 zo zahraničia. Priemerný počet nocí na jedného návštevníka bol toto leto 2,33. Oproti letu 2015 ide v kraji až o dvojtretinový nárast počtu ubytovaných i prenocovaní.Zvýšený počet turistov teší aj predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku. "Vieme, že naša krajina dostatočne nevyužíva potenciál, ktorý v oblasti cestovného ruchu má. Dlhodobým cieľom krajskej samosprávy je preto systematická podpora turizmu tak, aby v hospodárskej štruktúre regiónu zaujal adekvátne miesto. Som rád, že spoločnými silami, so všetkými zainteresovanými aktérmi, posúvame toto odvetvie v Košickom kraji ďalej," uviedol.Leto bolo tiež obdobím, keď Košice Región Turizmus pilotne prevádzkoval na medzinárodnom Letisku Košice vysunuté informačné centrum pre pasažierov. Význam projektu spočíval najmä v jeho nastavení a vyladení prevádzky na obdobie hokejových majstrovstiev sveta v budúcom roku. Vysunutý Regionálny informačný bod fungoval denne, v najfrekventovanejších časoch príletov a odletov pravidelných liniek z a do Istanbulu, Viedne, Prahy, Londýna a Varšavy. "Viac ako pätinu klientely tvorili pasažieri slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou národnosťou boli Američania nasledovaní Britmi, Turkami, Nemcami a Čechmi. Až polovica spomedzi opýtaných uviedla ako dôvod príletu do Košíc návštevu rodiny a priateľov. Vysoké zastúpenie mali aj dovolenkári a cestovatelia. Takmer 17 percent tvorili biznis-cestujúci," zhodnotila Vargová Jurková.