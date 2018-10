Počet mŕtvych baníkov po zavalení v Číne stúpol na jedenásť

Záchranári vychádzajú z uhoľnej bane v provincii Šan-tung na východe Číny, v ktorej uviazli baníci 21. októbra 2018. Záchranné tímy naďalej bojujú o život 18 baníkov, ktorí po závale v uhoľnej bani uviazli v podzemí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 27. októbra (TASR) - Na 11 stúpol počet mŕtvych medzi baníkmi, ktorých zavalilo v uhoľnej bani v provincii Šan-tung na východe Číny, pričom desať baníkov stále ostáva uviaznutých v podzemí. Uviedla to v sobotu agentúra AP.Nešťastie sa stalo pred týždňom. Záchranári sa ešte stále snažia získať prístup do šachty cez napadané kamene, pričom predpokladajú, že zostávajúci baníci sa nachádzajú 74 metrov pod povrchom zeme.Čínska agentúra Sinchua v piatok informovala, že záchranárske práce pokročili, avšak nešpecifikovala kedy by sa uviaznutí baníci mohli dostať na povrch. V čase incidentu sa v bani nachádzalo viac než 300 pracovníkov; väčšinu z nich sa podarilo úspešne dostať do bezpečia.Čína je dlhodobo celosvetovo najväčším producentom i spotrebiteľom uhlia. Jej bane sú však neslávne známe svojím nedostatočným zabezpečením, a to aj napriek sľubom čínskej vlády, že zlepší bezpečnostné štandardy práce a zavrie zastarané zariadenia. Napríklad v roku 2015 zahynulo v Číne pri banských nešťastiach najmenej 600 baníkov, uvádzajú vládne štatistiky.