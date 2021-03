Počet majiteľov domácich zvierat stúpol počas lockdownu o 3,2 milióna. Supermarkety začínajú mať obavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2021 - Celkovo 3,2 milióna britských domácností si od začiatku pandémie zadovážilo domáceho miláčika. Uviedla to britská Asociácia výrobcov potravín pre domáce zvieratá (PFMA).Podľa asociácie to znamená, že v súčasnosti má domáceho miláčika už 17 miliónov domácností v Spojenom kráľovstve. Hlavným motorom tohto trendu sú mladí ľudia, pričom viac ako polovica nových majiteľov je vo veku 16 až 34 rokov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Mnohí Briti si domáce zviera kúpili v reakcii na spoločenskú izoláciu, ale existujú aj obavy o zdravie zvierat.„Rozšírenie domácnosti o domáceho miláčika v čase pandémie COVID-19 môže mať následky," konštatovala zástupkyňa šéfa spomenutej asociácie Nicole Paleyová.Napríklad britské supermarkety už zaznamenali bezpríkladný rast počtu vlastníkov domácich zvierat a upozorňujú, že to spôsobuje nedostatok niektorých tovarov pre psov a mačky.