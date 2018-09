Počet migrantov prichádzajúcich do Španielska sa zdvojnásobil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Počet migrantov plaviacich sa cez západnú oblasť Stredozemného mora až do Španielska sa za prvých osem mesiacov tohto roka viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017. V piatok to vo vyhlásení uviedla pohraničná agentúra Európskej únie Frontex.Podľa vyhlásenia Frontex zaznamenal od januára do augustaLen minulý mesiac dorazilo do Španielska približne 6500 ľudí, takisto viac než dvojnásobok počtu z augusta 2017.Väčšina ľudí pochádzala z Maroka, Guiney a Mali, spresnila tlačová agentúra AP.Frontex tiež napísal, že zo širšieho pohľadu počet ľudí, cestujúcich cez celé Stredozemné more do Európy, klesol oproti vlaňajšku o 40 percent na približne 86.500.Toto spôsobil prudký pokles počtu ľudí odchádzajúcich z nepokojnej Líbye do Talianska, ktoré je v posledných rokoch hlavným bodom vstupu migrantov do Európy.