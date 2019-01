Počet migrantov v Taliansku v roku 2018 poklesol o viac ako 80 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Bratislava 28. januára (TASR) - Celkovo 23.370 migrantov prišlo do Talianska počas minulého roka, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje pokles o 80,42 percent, informovalo v pondelkovej tlačovej správe talianske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa správy ide o najnižší počet od roku 2012.Najviac nelegálnych migrantov sa vydalo na cestu do Talianska z Líbye (56 percent). Počet príchodov z tejto severoafrickej krajiny sa však podľa správy od júla 2018 výrazne znížil, najmä v mesiacoch september a október. Z Tuniska prichádzali predovšetkým ekonomickí migranti v celkovom počte 5607. Klesol aj počet príchodov cez more z Turecka aj Alžírska.Najpočetnejšie zastúpenie medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska, mali občania Tuniska (5244), Eritrey (3320), Iraku (1744), Sudánu (1619) a Pakistanu (1589).Septembrové podpísanie mierovej dohody medzi Eritreou a Etiópiou podľa správy prispelo k poklesu migrantov z regiónu Afrického rohu.V porovnaní s rokom 2017 klesol i počet ľudí prichádzajúcich z oblasti strednej a západnej Afriky, najmä z Nigérie, Guiney a Pobrežia Slonoviny.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na svojej webovej stránke uvádza, že v roku 2018 prišlo v strednej časti Stredozemného mora o život 1314 ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 53 percent.Talianske úrady v roku 2018 koordinovali záchranné a pátracie operácie zamerané na záchranu dovedna 19.815 migrantov. Viac ako polovicu z nich vykonalo talianske námorníctvo. Mimovládne organizácie uskutočnili 26 percent operácií, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2017.Operácia Európskej únie EÚ Eunavfor Med zameraná proti pašovaniu ľudí uskutočnila 12 percent všetkých záchranných akcií. Líbyjskej pobrežnej stráži sa s podporou EÚ a Talianska podarilo zachrániť 14.949 migrantov v rámci 120 záchranných operácií.Talianske úrady zaznamenali k 28. decembru minulého roka 53.500 žiadostí o medzinárodnú ochranu. To predstavuje 60 percentný pokles v porovnaní s rokom 2017, kedy takýchto žiadostí bolo 129.502.Štatút utečenca pritom dostalo len sedem percent žiadateľov, doplnkovú ochranu priznali piatim percentám a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) udelili 21 percentám.Pokles v oblasti humanitárnej ochrany bol významný najmä v posledných mesiacoch minulého roka, k čomu podľa správy prispeli aj nové legislatívne opatrenia zavedené v Taliansku.IOM v roku 2018 uskutočnila dobrovoľný návrat do vlasti pre 15.000 obyvateľov Líbye a taký istý počet ľudí sa vrátil aj do Nigeru, čo tiež prispelo k zníženiu migračného toku do Talianska.Úrady OSN s pomocou Európskej únie a Talianska upevnili programy humanitárnej pomoci pre migrantov v Líbyi a Nigere.