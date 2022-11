Počet nelegálnych príchodov migrantov za desať mesiacov medziročne stúpol až o 73 percent

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Za prvých desať mesiacov tohto roka na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) zaznamenali 275 500 nelegálnych priechodov. Vyplýva to z predbežných výpočtov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, ktorá o tom informovala na svojej webstránke. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast o 73 percent a je to najvyšší počet od roku 2016.Za samotný október členské štáty EÚ zaznamenali zhruba 36 500 neregulárnych priechodov hraníc. Medziročne tento počet vzrástol o 47 percent.Najaktívnejšou migračnou trasou zostáva trasa cez západný Balkán, kde úrady v októbri vykonali viac ako 22 300 odhalení prípadov nelegálnej migrácie. To je takmer trojnásobne viac ako pred rokom. Región tento rok zaznamenal najvyšší počet takýchto prípadov od vrcholu migračnej krízy v roku 2015. Vysoký počet prekročení možno pripísať opakovaným pokusom o prekročenie hranice zo strany migrantov, ktorí sa už na západnom Balkáne nachádzajú, ale aj osobám zneužívajúcim bezvízový prístup do regiónu. Niektorí migranti napríklad využívajú bezvízový prístup na cestu cez letisko v Belehrade a potom smerujú po súši smerom k vonkajším hraniciam EÚ, vysvetľuje Frontex Trasa cez centrálnezaznamenala za prvých desať mesiacov tohto roka 59-percentný nárast v počte neregulárnych prekročení hraníc a zaznamenala 85 140 prípadov. V dôsledku toho je druhá najaktívnejšia trasa do EÚ.Rástol aj počet nelegálnych migrantov na trase cez, kde medziročne stúpol o 70 percent na 62 323. To zahŕňa pokusy aj jeho preplávanie na malých člnoch.Celkovo sa na rôznych operačných činnostiach na vonkajšej hranici EÚ zúčastňuje viac ako 2 300 stálych dôstojníkov zboru a personálu Frontexu.