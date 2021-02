Počet Nemcov na kurzarbeite výrazne vzrástol, najhoršie je zasiahnutá gastronómia

Najviac zasiahnutá gastronómia

Odlišný vývoj sektorov

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Počet zamestnancov so skrátenými úväzkami, ktorým štát vypláca príspevky ku mzdám, v Nemecku v januári vzrástol o takmer 20 percent. V režime kurzarbeit pracovalo v prvom mesiaci roka 2,6 milióna ľudí, v decembri ich bolo 2,2 milióna. Vyplýva to z odhadov, ktoré zverejnil v pondelok ekonomický inštitút Ifo.Skrátené úväzky malo v januári 7,8 percenta zamestnancov, ktorí platia odvody do sociálneho poistenia. To je výrazný nárast z decembrovej hodnoty 6,6 percenta.Najhoršie zasiahnutým odvetvím je gastronómia. „Hotely a reštaurácie, ktoré lockdown zasiahol mimoriadne tvrdo, sú pri skrátenej práci v popredí. Zasiahnutých je 55,9 percenta ich pracovnej sily, čo je nárast z 54,1 percenta. Predstavuje to 594-tisíc zamestnancov oproti 574-tisíc,“ uviedol expert na trh práce z inštitútu Ifo Sebastian Link.V obchode sa skrátená práca viac než zdvojnásobila z 260-tisíc na 556-tisíc ľudí, alebo z 5,7 percenta na 12,2 percenta zamestnancov.V spracovateľskom priemysle medzitým počty mierne klesli zo 611-tisíc na 598-tisíc ľudí, čiže z 8,8 percenta na 8,6 percenta zamestnancov.Jednotlivé sektory sa vyvíjali veľmi odlišne. V prípade výrobcov strojov a zariadení, základných kovov a kovových výrobkov sa krátkodobá práca znížila, medzi výrobcami automobilov rástla.