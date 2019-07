Počet nemocensky poistených osôb z roka na rok rastie

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júla (TASR) - Kým v máji 2018 Sociálna poisťovňa vo svojom registri evidovala priemerne 2.629.439 nemocensky poistených osôb, o rok neskôr, čiže v máji tohto roka, ich bolo už 2.725.957. Znamená to nárast takmer o stotisíc poistencov.Z uvedeného počtu nemocensky poistených v máji 2019 na dočasnú "" pre chorobu alebo úraz nastúpilo 59.446 poistencov, čo predstavuje len o málo viac ako 2 % (2,18 %). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka šlo o mierny nárast – v máji 2018 pribudlo 57.130 dočasne práceneschopných poistencov.Podľa údajov poisťovne z hľadiska poistného vzťahu za prvých päť mesiacov roku 2019 najväčšiu skupinu z nových prípadov dočasnej pracovnej neschopnosti predstavovali zamestnanci (375.071, čo je 93,2 %). Za nimi s odstupom nasledovali SZČO (22.574, čo je 5,6 %) a dohodári.Najmenej početnú skupinu predstavovali dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Priemerný čas trvania jednej dočasnej práceneschopnosti presiahol jeden mesiac – v období od januára do mája 2019 dosiahol 41,54 dňa (v roku 2018 to bolo 39,52 dňa).