Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 12. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol a je najvyšší za viac ako dva roky. Tento nárast však je pravdepodobne spojený s neskorším ako obvyklým termínom osláv Dňa vďakyvzdania, a nie s väčším prepúšťaním. Celkový počet žiadostí sa stále drží na úrovni, ktorá zodpovedá silnému a zdravému trhu práce. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 7. decembra po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 49.000 na 252.000 z 203.000 v predchádzajúcom týždni. Je tak najvyšší od septembra 2017.Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadateľov stúpne na 220.000.Deň vďakyvzdania, ktorý sa každý rok oslavuje v posledný novembrový štvrtok, pripadol tento rok na 28. novembra, zatiaľ čo vlani bol 22. novembra. Aj to prispelo k nárastu počtu žiadateľov o podporu minulý týždeň. Analytici sa domnievajú, že keď v najbližších týždňoch efekt sviatkov vyprchá, odrazí sa to aj na počte žiadateľov.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, stúpol o 6250 na 224.000.A zároveň, počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 30. novembra znížil o 31.000 na 1,67 milióna.Ostatné ukazovatele z amerického trhu práce nevykazujú žiadne známky väčšieho prepúšťania. Minulý týždeň vláda uviedla, že v novembri bolo vytvorených neuveriteľných 266.000 nových pracovných miest, čo znížilo mieru nezamestnanosti späť na 50-ročné minimum 3,5 %. A spoločnosti, ktoré stále prijímajú nových ľudí, tvrdia, že ich najväčším problémom je nájsť voľných kvalifikovaných pracovníkov.