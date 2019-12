Počet nových žiadostí o podporu v USA nečakane klesol

USA. FOTO TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Vrátil sa tak blízko k 50-ročnému minimu. Ale tento výsledok pravdepodobne čiastočne ovplyvnili aj oslavy Dňa Vďakyvzdania koncom minulého týždňa. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce.Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 30. novembra po úprave o sezónne vplyvy znížil o 10.000 na 203.000 z 213.000 v predchádzajúcom týždni. To je najmenší počet od polovice apríla, keď nové žiadosti dosiahli 50-ročné minimum 193.000, a signalizuje, že americký trh práce je naďalej silný.Ekonómovia, ktorých oslovila spoločnosť MarketWatch, odhadovali, že sa počet nových žiadateľov, naopak, zvýši na 215 000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 2000 na 217.750. Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa však za sedem dní do 23. novembra zvýšil o 51.000 na 1,69 milióna.Spomaľujúca sa americká ekonomika už neprodukuje toľko nových pracovných miest, ale zároveň sa ani veľmi neprepúšťa. Väčšina spoločností stále eviduje dostatočný dopyt po svojom tovare a službách a môže udržovať počet personálu na súčasnej úrovni.Aj nízka miera nezamestnanosti motivovala podniky k tomu, aby sa vyhli prepúšťaniu.Pomalší rast ekonomiky USA je do značnej miery výsledkom obchodného sporu s Čínou.