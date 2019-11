Počet nových žiadostí o podporu v USA stagnoval

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane stagnoval na 5-mesačnom maxime. To signalizuje, že trh práce v USA, ktorý je stále v dobrej kondícii, sa zrejme mierne oslabil.Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom 16. novembra na sezónne upravenej báze dosiahol 227.000 rovnako ako v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najviac od týždňa skončeného 22. júna. Ekonómovia počítali s poklesom na 219.000. Ministerstvo tiež revidovalo údaj za predchádzajúci týždeň o 2000 vyššie z pôvodne uvádzaných 225.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni, stúpol o 3500 na 221.000.Tvorba pracovných miest v USA sa tento rok spomalila, keď v priemere mesačne vzniklo 167.000 nových pracovných miest oproti 223.000 vlani. Jednou z príčin je aj 16 mesiacov trvajúca obchodná vojna medzi USA a Čínou.Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 9. novembra vzrástol o 3000 na 1,70 milióna.