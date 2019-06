Počet nových žiadostí o podporu v USA vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol viac, ako sa čakalo, na najvyššiu úroveň za takmer dva mesiace. Napriek tomu celkový počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, zostáva extrémne nízky. To odzrkadľuje stabilný a silný trh práce.Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 22. júna zvýšil o 10.000 na 227.000 z revidovaných 217.000 v predchádzajúcom týždni.Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov v sledovanom období stúpne na 220.000 z 216.000 pred revíziou.Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, vzrástol o 2250 na 221.250.A počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 16. júna zvýšil len veľmi mierne na 1,69 milióna. Udržal sa tak blízko takmer polstoročného minima, teda najnižšej úrovne od začiatku 70. rokov minulého storočia.