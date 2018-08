Počet nútene vysídlených Sýrčanov dosiahol 11 miliónov

Deti sledujú vojaka v hlavnom meste Sýrie, v Damasku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. augusta (TASR) - Približne 11 miliónov Sýrčanov je možné v súčasnosti považovať za nútene vysídlené osoby. Z nich asi šesť miliónov sú vnútorne vysídlené osoby, bilancoval v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Nikolaj Burcev.Tieto údaje poskytol ruskému rezortu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), poznamenal Burcev.UNHCR sa podľa neho domnieva, že bezpečný návrat Sýrčanov do svojich domovovAko poznamenala agentúra TASS, sýrska armáda dosiahla v posledných mesiacoch sériu víťazstiev nad extrémistami z organizácie Islamský štát (IS) pri Damasku a na juhu krajiny a získala späť väčšinu obsadeného územia.Otázka návratu sýrskych utečencov sa dostala do popredia po summite prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa, ktorý sa konal vo fínskej metropole Helsinki 16. júla.