Počet obetí hurikánu Dorian stúpol na 30 mŕtvych

Materiálne škody, ktorém spôsobil hurikán Dorian v prístave Abaco na Bahamách 5. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na leteckej snímke sú materiálne škody, ktorém spôsobil hurikán Dorian v prístave Marsh na Bahamách 5. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 6. septembra (TASR) - Na 30 mŕtvych sa zvýšil počet obetí hurikánu Dorian a očakáva sa, že toto číslo ešte výrazne narastie. Oznámil to vo štvrtok večer miestneho času v telefonickom rozhovore pre agentúru AP bahamský minister zdravotníctva Duane Sands.Obete pochádzajú z ostrovov Abaco a Grand Bahama a sú medzi nimi aj osoby, ktoré boli so zraneniami prevezené na ostrov New Providence, uviedol Sands.Hurikán Dorian je najsilnejšou búrkou, aká podľa záznamov zasiahla Bahamy. Najhoršie postihnutými sú práve ostrovy Abaco a Grand Bahama v severnej časti súostrovia, ktoré zasiahol v nedeľu ako hurikán piatej kategórie.Organizácia Spojených národov oznámila, že na Bahamách potrebuje približne 70.000 ľudí okamžitú pomoc, prevažne vo forme potravín, pitnej vody, liekov a ubytovania.