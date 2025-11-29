Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. novembra 2025

Počet obetí konfliktu v Pásme Gaze stúpol nad 70-tisíc


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Obete Pásmo Gazy

Palestínske ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že od vypuknutia vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala pred viac ako dvoma rokmi, bolo v



Zdieľať
israel_palestinians_gaza_54052 676x451 29.11.2025 (SITA.sk) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že od vypuknutia vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala pred viac ako dvoma rokmi, bolo v Pásme Gazy zabitých viac ako 70-tisíc ľudí.


Krehké prímerie sprostredkované Spojenými štátmi sa do značnej miery dodržiava, ale obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia podmienok dohody. Podľa palestínskeho rezortu zdravotníctva od 10. októbra, keď prímerie nadobudlo platnosť, izraelská paľba zabila 354 Palestínčanov.

Vojnu v Gaze vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal smrť 1 221 ľudí. Militanti zároveň do Gazy uniesli 251 ľudí. Na začiatku prímeria militanti zadržiavali 20 živých rukojemníkov a 28 tiel zosnulých zajatcov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil pozostatky 26 mŕtvych. Izrael prepustil takmer 2-tisíc palestínskych väzňov a odovzdal telá stoviek mŕtvych Palestínčanov.


Zdroj: SITA.sk - Počet obetí konfliktu v Pásme Gaze stúpol nad 70-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Obete Pásmo Gazy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najvyšší súd čoskoro rozhodne o oslobodení Harabina vo veci schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu
<< predchádzajúci článok
Jasná otvorila zimnú sezónu vo veľkom štýle, návštevníkov lákajú desiatky kilometrov zjazdoviek aj Fresh Track

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 