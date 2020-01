Počet obetí koronavírusu stúpa, prvé prípady sa objavili už aj v Európe

Vírus sa stále šíri

Budujú nemocnicu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počet obetí nového koronavírusu v Číne prekročil 40 a s príchodom lunárneho nového roka zostáva uzavretých viacero miest s asi 36 miliónmi obyvateľov.Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom podľa čínskej Národnej zdravotnej komisie stúpol na 1287, pričom 237 pacientov je vo vážnom stave. Nakazených hlásia z 29 čínskych provincií. Vírusu podľahlo 41 ľudí, z nich 39 v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, a po jednom v provinciách Che-pej a Chej-lung-ťiang.Vírus hlásia aj z Hongkongu či Macaa. Dostal sa aj do USA, Japonska, Thajska, Južnej Kórey, Taiwanu, Singapuru, Vietnamu, Nepálu, Malajzie a Austrálie. V piatok tiež potvrdili prvé prípady v Európe, keď o troch nakazených informovalo francúzske ministerstvo zdravotníctva.Čínska armáda v piatok vyslala 450 zdravotníkov na pomoc do mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Podľa agentúry Sin-chua majú viacerí z nich skúsenosti s epidémiami SARS a eboly.V stredočínskom meste budujú nemocnicu zameranú na liečbu pacientov, ktorí sa vírusom nakazili. Správa mesta v piatok oznámila, že daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 - 2003, a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára.Čínske úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzavreli Wu-chan a tiež ďalších 12 miest v provincii Chu-pej.Preventívne opatrenia prijali úrady po celej Číne. V Pekingu napríklad do odvolania zrušili veľké verejné podujatia vrátane osláv príchodu nového roka. Uzavreté sú chrámy, Zakázané mesto v centre Pekingu, Disneyland v Šanghaji a mnohé ďalšie turistické destinácie.