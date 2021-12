Počet obetí po tornádach v Kentucky je nižší, ako sa očakávalo. Mnoho zamestnancov sa stihlo skryť

Mnohí zamestnanci skončili v úkryte

Tornáda zničili stovky domov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tornáda, ktoré sa v piatok a v sobotu, prehnali americkým Stredozápadom a južnými štátmi si vyžiadali menej obetí, ako sa očakávalo. Z najviac postihnutého štátu Kentucky hlásia zlepšenie po tom, čo továreň na výrobu sviečok v meste Mayfield oznámila, že lokalizovali väčšinu zamestnancov, ktorí boli v závode, keď ho priamo zasiahlo tornádo.Z desiatok obetí naprieč Kentucky je najmenej osem potvrdených z továrne. Kentucký guvernér Andy Beshear v sobotu informoval, že zo 110 zamestnancov, ktorí boli v čase živelnej pohromy vnútri, zachránili len 40 a bude zázrak, ak nájdu ešte niekoho živého. V nedeľu však Mayfield Consumer Products informovala, že majú potvrdených osem úmrtí, osem ľudí nezvestných a viac ako 90 ďalších sa im podarilo lokalizovať.„Mnoho zamestnancov sa zhromaždilo v úkryte a po búrke odišli z továrne a išli domov. Keďže nie je elektrina ani telefonické spojenie, bolo spočiatku ťažké ich zastihnúť,“ vysvetlil hovorca spoločnosti Bob Ferguson.Beshear v nedeľu ráno uviedol, že počet obetí vyčíňania extrémneho počasia v Kentucky by mohol prekročiť 100. Po oznámení firmy však popoludní uviedol, že by sa napokon mohol pohybovať okolo 50. „Modlíme sa, aby pôvodné odhady tých, ktorých sme stratili, boli nesprávne. Ak áno, bude to úžasné,“ povedal.V Kentucky udreli štyri tornáda, z ktorých jedno prešlo po mimoriadne dlhej trase 365 kilometrov. Podľa tamojšieho guvernéra zrovnali so zemou viac ako tisíc domov. Desiatky tisíc ľudí sú bez elektriny. Zhruba 300 príslušníkov Národnej gardy chodí v štáte od domu k domu a pomáha odstrániť trosky. Po obetiach záchranári pátrajú s pomocou psov.Búrkový systém, ktorý priniesol tornáda nezvyčajné pre toto ročné obdobie, zasiahol dovedna šesť štátov. Okrem Kentucky aj Missouri, Arkansas, Illinois, Tennessee a Mississippi. V Illinois, kde tornádo zasiahlo distribučné centrum spoločnosti Amazon, zomrelo najmenej šesť ľudí, štyria prišli o život v Tennessee, dvaja v Arkansase, kde živel zničil opatrovateľský domov, a dvaja v Missouri.