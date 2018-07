Počet obetí útoku IS v Sýrii stúpol na 221

K útokom v Suwajdá došlo v čase vládnej ofenzívy na juhu Sýrie, kde vojaci bojujú so skupinou napojenou na IS v blízkosti hranice s Izraelom okupovanými Golanskými výšinami a v iných tamojších oblastiach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 26. júla (TASR) - Na 221 stúpol počet obetí stredajšieho útoku teroristickej organizácie Islamský štát v juhosýrskom meste Suwajdá a v okolitých dedinách. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Medzi mŕtvymi je 127 civilistov, zvyšok tvoria provládni bojovníci. Islamský štát prišiel v bojoch o 45 militantov vrátane siedmich samovražedných atentátnikov, uviedol riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán.Agentúra AP informovala, že v nemocniciach je vyše 180 zranených ľudí.Armáde sa podarilo dobyť späť tri dediny, ktoré militanti IS pri útokoch obsadili. Podľa zatiaľ nepotvrdených správ militanti pri ústupe uniesli niekoľko ľudí. Medzitým vojaci v centre mesta Suwajdá pred zhromaždeným davom popravili militanta IS a jeho telo vystavili.K útokom sa prihlásil IS s tým, že jeho bojovníci usmrtili 100 odpadlíkov.uviedol IS vo vyhlásení a dodal, že desiatky ľudí utrpeli zranenia.K útokom v Suwajdá došlo v čase vládnej ofenzívy na juhu Sýrie, kde vojaci bojujú so skupinou napojenou na IS v blízkosti hranice s Izraelom okupovanými Golanskými výšinami a v iných tamojších oblastiach. Vládnym silám sa podarilo v pohraničnej oblasti opätovne ovládnuť územia kontrolované predtým povstalcami a v súčasnosti s nimi zvádzajú boje. IS bol už v Sýrii a Iraku prevažne porazený, ale stále ešte kontroluje malé územia na juhu a východe Sýrie, pripomína agentúra AP.