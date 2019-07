Počet obetí z potopenej lode pri tuniskom pobreží stúpol na 72

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 12. júla (TASR) - Na 72 mŕtvych stúpol v piatok počet obetí z lode prevážajúcej afrických migrantov, ktorá sa minulý týždeň potopila vo vodách Stredozemného mora pri brehoch Tuniska. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie tuniského Červeného polmesiaca o novej bilancii obetí.Podľa Červeného polmesiaca však počet obetí pravdepodobne presiahne 80, čím by sa tento prípad stal jedným z najhorších lodných nešťastí týkajúcich sa migrantov.Preživší pobrežnej stráži minulý týždeň povedali, že na palube lode sa nachádzalo 86 ľudí. Plavidlo sa potopilo neďaleko prístavného mesta Džardžís na juhovýchode Tuniska pri pokuse dostať sa z Líbye do Európy.Tuniskí rybári zachránili na mieste štyroch ľudí, jeden z nich zomrel neskôr v nemocnici, uviedol minulý týždeň Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Západné pobrežie Líbye je hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do Európy. Ich počet však poklesol, odkedy Taliansko i Európska únia zintenzívnili podporu líbyjskej pobrežnej stráže.