Počet ojazdených dieselových áut z Nemecka vlani prudko vzrástol

Berlín 13. augusta (TASR) - Tam, kde nemeckí vodiči vidia problém, spotrebitelia v Taliansku, Rakúsku, ale aj na Slovensku cítia šancu. Ide o ojazdené dieselové autá, ktorých vývoz z Nemecka vlani prudko stúpol.Nemecko exportuje rekordné počty jazdených dieselových áut. Nemci sa totiž obávajú potenciálnych zákazov vjazdu pre staršie diesely do niektorých miest. To je hlavnou príčinou, že vlani vyskočil vývoz jazdených dieselových áut z Nemecka o vyše 20 %. Najviac sa tieto jazdenky kupovali v Taliansku a Rakúsku, predaj v Chorvátsku a na Ukrajine sa takmer zdvojnásobil.uviedol profesor aplikovanej logistiky na Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Christian Kille. Zahraniční spotrebitelia profitovali z poklesu cien, uvádza sa v štúdii, ktorú viedol Kille.Nemecko vlani exportovalo celkovo 239.541 jazdených vozidiel, čo bolo najviac od roku 2016, tvrdí štúdia. Vývoz do Talianska dosiahol okolo 22.400 áut a do Rakúska 21.600. Na Slovensko sa v roku 2017 priviezlo z Nemecka približne 10.100 jazdených vozidiel. Dodávky do Francúzska a Španielska stúpli o vyše 30 %.Nárast exportu jazdených dieselov z Nemecka sa prekrýva s poklesom registrácií nových dieselových áut. Spotrebitelia kupujú viac benzínových áut. Tento trend spustila emisná aféra koncernu Volkswagen, ktorá sa prevalila v roku 2015.