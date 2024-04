Počet on-line nákupov sa priblížil k rekordom z obdobia pandémie. Prieskum ukázal aj najdôležitejšie kritéria pre zákazníkov

Najdôležitejšia je cena

1.4.2024 (SITA.sk) - V roku 2023 nakupovalo online až 80 % Slovákov, pričom takmer polovica z nich pravidelne. Ako vyplynulo z pravidelného prieskumu E-shopper Barometer spoločnosti DPD , množstvo on-line zákazníkov sa tak priblížilo k rekordnej úrovni z obdobia pandémie v roku 2021, keď na internete nakupovalo až 81 % ľudí na Slovensku.Prieskum ukázal, že pravidelní zákazníci sú pre online obchodníkov kľúčoví, nakoľko až 87 % všetkých online nákupov urobia práve oni a mesačne nakupujú v e-shopoch v priemere viac ako štyrikrát. Podľa Barometra až dve tretiny Slovákov na internete nakupuje najmä oblečenie a módu (69 %), nasleduje kozmetika (58 %) a obuv (52 %). Ako dôvod nákupu v e-shoppe bola podľa prieskumu úspora času, zníženie stresu a 64 % ľudí dodalo, že na internete kúpili takmer všetko, čo potrebovali.Z prieskumu Barometra tiež vyplynulo, že Slováci nakupujúci na internete sú veľmi citliví na cenu a pre 73 % z nich je cena najdôležitejšia. Dôležitejším kritériom bola aj možnosť bezplatného doručenia a podrobný popis tovaru. Od nákupu zákazníkov odrádzali zlé názory na sociálnych sieťach a chýbajúce skladové zásoby požadovaného tovaru.Za dôležité podľa prieskumu Slováci považovali aj doručenie na druhý deň po objednávke ako aj možnosť presmerovať balík na iné miesto. Najčastejšie na doručenie využívali zákazníci domácu adresu a to 68 %, odberné miesta použilo 51 % a samoobslužné boxy 31 %.„Význam online nakupovania rastie a ľudia v ňom nachádzajú pohodlnejšiu a častokrát príjemnejšiu alternatívu ku kamenným obchodom. Sú to však nároční zákazníci, ktorí sa neboja porovnávať. Ak chce byť internetový obchod úspešný, musí svojich zákazníkov poznať a napĺňať ich potreby,“ konštatoval Peter Pavuk , generálny riaditeľ DPD.Prieskum E-shopper Barometer 2023 sa realizoval v 22 európskych krajinách na celkovej vzorke 24 233 respondentov vo veku od 18 do 70 rokov. Na Slovensku sa prieskumu zúčastnilo 1 009 respondentov.