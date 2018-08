Počet práceneschopností sa v júli výrazne znížil

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 30. augusta (TASR) - Počet maródujúcich poistencov minulý mesiac oproti júnu 2018 výrazne klesol. Kým v júni 2018 bolo denne na PN-ke v priemere 92.899 poistencov, v júli ich bolo 87.575. Predstavuje to medzimesačný pokles priemerného denného stavu dočasne práceneschopných pre chorobu a úrazy o 5324 poistencov.Priemerne bolo pritom v júli nemocensky poistených 2.655.731 poistencov a percento dočasnej práceneschopnosti na Slovensku tak predstavovalo 3,298 %. Je to menej ako v júni, keď Sociálna poisťovňa zaznamenala priemerné percento dočasne práceneschopných na úrovni 3,510 %.Až o niekoľko dní sa pri porovnaní predchádzajúcich dvoch mesiacov predĺžilo trvanie jedného prípadu dočasnej práceneschopnosti – v júli to bolo 55,67 dňa, v júni trvala jedna PN-ka v priemere o štyri dni kratšie – 51,48 dňa.Čo sa týka rozloženia maródujúcich poistencov podľa okresov, v júli lekári na PN-ku vypísali najviac poistencov v okresoch Kysucké Nové Mesto (5,296 %), Sobrance (5,252 %) a Čadca (5,006 %). Naopak, najnižšie percento práceneschopnosti vykázali okresy hlavného mesta – Bratislava I (1,460 %), Bratislava III (1,719%) a Bratislava IV (1,796 %).Inak je to z hľadiska priemerného trvania jednej PN-ky – najdlhšie ju štatistiky vykazujú v okrese Poprad (74,88 dňa), Kysucké Nové Mesto (71,59 dňa) a Spišská Nová Ves (71,33 dňa). Najkratšie maródovali poistenci v okrese Rožňava (33,94 dňa), Revúca (36,84 dňa) a Snina (37,93 dňa).TASR informovala Sociálna poisťovňa.