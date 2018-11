Počet prenasledovaných ľudí vo svete pre svoju vieru rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) – Počet prenasledovaných ľudí pre svoju vieru rastie. Vyplýva to zo Správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú v piatok predstavili v Bratislave. Správu pripravila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Podľa zástupkyne nadácie ACN pri EÚ a OSN Marcely Szymanski sú dôvodom zhoršenej situácie aj represie zo strany vlád. Upozorňuje, že náboženská sloboda je úzko prepojená so slobodou prejavu, zhromažďovania či pohybu.Správu o náboženskej slobode vytvárajú každé dva roky. Podľa Szymanski sa situácia v tejto oblasti zhoršuje.priblížila Szymanski.Poukázala tiež na to, že jednotlivé slobody sú prepojené. "uviedla.Osobitný veľvyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ vysvetlil, že náboženská sloboda je expanzívne ľudské právo.uviedol. Trend je podľa neho negatívny.vysvetlil. Je preto podľa neho potrebné dvíhať vo svete povedomie o tom, čo sa deje. Ocenil zámer Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý má vytvoriť komisiu pre ochranu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie. Je to podľa neho krok k tomu, aby bolo Slovensko v tejto oblasti aktívnejšie.Správa o stave náboženskej slobody bola na Slovensku predstavená po prvýkrát. Je v nej zmapovaný stav náboženskej slobody v 196 krajinách v období rokov 2016 až 2018. V 38 krajinách zistili vážne porušovanie náboženskej slobody, z ktorých sa v 18 krajinách situácia zhoršila. Okrem Číny a Indie sa situácia zhoršila napríklad aj v Rusku a Kirgizsku. Tieto krajiny boli po prvýkrát označené ako diskriminované v oblasti náboženskej slobody. Predstavenie správy bolo organizované v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom.