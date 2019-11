Počet prípadov akútnych respiračných ochorení vzrástol

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Chrípková chorobnosť stúpla v Trenčianskom kraji takmer o pätinu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 47. týždňa vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim o tri percentá. Lekári nahlásili spolu 41.651 prípadov ARO, najviac chorých bolo v Bratislavskom kraji. Naopak, najmenej prípadov zaznamenali v Žilinskom kraji. Choroba trápila najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Chrípku a chrípke podobné ochorenie diagnostikovali lekári v 3198 prípadoch, čo predstavuje 7,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 7,9 percenta. Najviac chorých bolo v Trnavskom a najmenej v Košickom kraji. Aj v tomto prípade boli na ochorenie najcitlivejšie deti do piatich rokov.Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni hlásené v 14 materských školách. Išlo o šesť škôlok v Trnavskom kraji, po tri materské školy boli zatvorené zhodne v Nitrianskom a Prešovskom kraji a po jednej v Žilinskom a Košickom kraji. Počas týždňa boli zatvorené aj tri základné školy, a to dve v Košickom a jedna v Prešovskom kraji.V 47. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 57-ročnej ženy z Košického kraja.Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 4555 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o 6,25 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde stúpla na úroveň 1790 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 892 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Púchovskom okrese.Z celkového počtu ochorení bolo 291 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla tento týždeň v TSK o 19,12 %. Chrípka trápila v kraji najmä mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli v TSK prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení.