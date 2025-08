Počet prípadov HIV v ruskej armáde v prvom roku vojny na Ukrajine stúpol viac ako 40-násobne

3.8.2025 (SITA.sk) - Vývoj počtu prípadov nákazy vírusom HIV nebol v Rusku povzbudivý ani pred inváziou na Ukrajinu. Vojna však situáciu dramaticky zhoršila, píše portál The Moscow Times. V prvom roku vojny sa podľa údajov ruského ministerstva obrany výskyt HIV medzi vojenským personálom zvýšil viac ako 40-násobne.Demografické a ekonomické straty, ktoré Rusko utrpí v dôsledku tejto epidémie, budú mať následky na celé desaťročia a v konečnom dôsledku môžu dokonca presiahnuť škody, ktoré Rusko utrpelo inváziou na Ukrajinu, konštatuje The Moscow Times.Vlna represií proti občianskej spoločnosti počas vojny sa ukázala byť posledným klincom do rakvy už aj tak slabého ruského systému pomoci ľuďom žijúcim s HIV. Nadáciu Eltona Johna, ktorá je najväčším svetovým sponzorom mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti HIV, totiž Moskva vyhlásila za „nežiaducu organizáciu“, čo prinútilo ruské organizácie ukončiť s ňou akúkoľvek spoluprácu, dodáva portál.