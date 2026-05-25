Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Počet prípadov nezvestných detí výrazne stúpol, rizikovým obdobím je aj koniec školského roka
Na Slovensku sa problematike nezvestnosti detí už dlhoročne venuje práve Linka detskej istoty. V roku 2025 výrazne narástol počet nezvestných detí a ...
Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov nezvestných detí výrazne stúpol, rizikovým obdobím je aj koniec školského roka © SITA Všetky práva vyhradené.
V roku 2025 výrazne narástol počet nezvestných detí a mladých. Upozornila na to Linka detskej istoty pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí. Kým v roku 2024 linka riešila približne 1 500 kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí a mladých ľudí, v uplynulom roku to bolo až 2 500.
„Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa či zatúlanie, rodičovské únosy či problémy detí v zahraničí. Každé jedno číslo z týchto 2 500 prípadov predstavuje konkrétny ľudský príbeh, dieťa v potenciálnom ohrození, ktoré sa ocitlo mimo domova alebo uvažuje o úteku,“ priblížila riaditeľka Linky detskej istoty Táňa Ivanič Rybanská.
Medzinárodný deň nezvestných detí
V pondelok (25.5.) je deň, keď si celý svet každoročne pripomína nezvestné deti. Medzinárodný deň nezvestných detí má korene už v roku 1983, keď sa začal pripomínať v USA. Od roku 2001 sa pripomína medzinárodne vďaka spoločnému úsiliu európskej federácie Missing Children Europe a Európskej komisii.
Cieľom tohto dňa je upriamenie pozornosti širokej verejnosti na problematiku nezvestnosti detí a šíriť prevenciu, ktorá je v tomto zmysle veľmi dôležitá. Zároveň je cieľom priniesť nádej rodinám, ktoré prežívajú neistotu a stratu.
Na Slovensku sa problematike nezvestnosti detí už dlhoročne venuje práve aj Linka detskej istoty. Tá ako člen európskej federácie Missing Children Europe a svetovej siete detských liniek Child Helpline International, prevádzkuje dve medzinárodne harmonizované čísla pomoci pre deti a mládež, a to krízovú linku pre nezvestné deti a ich rodiny - 116 000 a linku pomoci pre deti a mládež - 116 111.
Stúpajúca tendencia
Linka detskej istoty upozorňuje, že aktuálne štatistiky sú alarmujúce a ukazujú stúpajúcu tendenciu. V Európe je ročne nahlásených až 250-tisíc prípadov nezvestných detí. Ako priblížila Linka detskej istoty, v uplynulom roku prijala 2 500 kontaktov, z čoho časť prípadov nezvestnosti tvoria deti či tínedžeri, ktorí z domu utiekli.
„Málokedy utekajú z rozmaru – útek je z ich pohľadu takmer vždy volaním o pomoc, keď nevidia iné riešenie situácie, v ktorej sa nachádzajú. Najčastejšími dôvodmi sú dlhodobé, neriešené konflikty v rodine, psychický tlak, strach z trestu, osamelosť, ale aj šikana v škole či nebezpečenstvá v online priestore (kyberšikana, online predátori či vydieranie),“ priblížila Linka detskej istoty.
Koniec školského roka
Dobrou správou je podľa Ivanič Rybanskej to, že na krízovú linku sa často obracajú deti a mladí, ktorí o úteku iba uvažujú. „V bezpečnom a anonymnom prostredí s nimi naši poradcovia rozoberajú riziká ulice – kde budú spať, čo budú jesť, akému nebezpečenstvu sa vystavujú – a spoločne hľadajú bezpečné alternatívy riešenia ich situácie bez toho, aby museli reálne utiecť. Ak sa už dieťa na ulici ocitne, poradcovia ho neodsudzujú, pomáhajú mu stabilizovať emócie a hľadajú s ním spôsob, ako sa čo najrýchlejšie bezpečne vrátiť domov alebo do bezpečia,“ vysvetlila Ivanič Rybanská.
Ako doplnila, rizikovým obdobím je každoročne koniec školského roka, a teda čas vysvedčenia. Deti majú strach zo zlyhania a reakcie rodičov na zlé známky, čo ich dokáže dohnať k panickému rozhodnutiu - neprísť domov. Linka detskej istoty v tomto zmysle apeluje na rodičov, že žiadna známka nestojí za život a bezpečie dieťaťa.
Európske kampane
Pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí participuje Linka detskej istoty na dvoch európskych kampaniach. Jednou z nich je #BlueForHope / Modrá pre nádej. Ide o celoeurópsku osvetovú kampaň federácie Missing Children Europe, ktorá prebieha prebieha od 11. do 30. mája. Cieľom je vyjadriť solidaritu s rodinami nezvestných detí a zvýšiť povedomie o linke 116 000.
„Dnes, 25. mája, sa mnohé významné dominanty po celej Európe rozsvietia na modro. Zapojiť sa môže aj verejnosť zdieľaním fotky v modrom oblečení s hashtagom #BlueForHope na sociálnych sieťach,“ priblížila linka.
Druhou kampaňou je Home should be safe / Domov by mal byť bezpečným miestom. Je to kampaň realizovaná pod záštitou medzinárodnej organizácie AMBER Alert Europe, do ktorej sa Linka detskej istoty zapája v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru. Kampaň sa zameriava na to, aby deti neutekali z domovov, a ukazuje im, kde hľadať pomoc.
Čakacia lehota
Linka detskej istoty zároveň upozorňuje, že potreba čakať 24 hodín je mýtus, ktorý môže skončiť tragicky. Linka opakovane upozorňuje, že na Slovensku neexistuje žiadna čakacia lehota 24 hodín na nahlásenie nezvestnosti dieťaťa.
„Prvé hodiny po zmiznutí bývajú rozhodujúce. Ak má rodič reálne podozrenie, že dieťa neprišlo domov a niečo nie je v poriadku, mal by okamžite konať, preveriť najbližšie okolie - kamarátov, spolužiakov, učiteľov, príbuzných,“ radí linka. V prípade, že sa dieťa nenájde, treba bezodkladne kontaktovať políciu buď telefonicky alebo na najbližšej policajnej stanici. Polícia je totiž povinná okamžite začať pátranie.
Ochrana dieťaťa
Linka detskej istoty zároveň prináša tipy pre rodičov, ako chrániť dieťa. „Uistite sa, že vaše dieťa pozná svoje meno, adresu a telefónne číslo. Vložte mu do školskej tašky lístoček s kontaktmi na rodičov, tiesňové linky 112, 158, prípadne aj bezplatné a nonstop dostupné čísla Linky detskej istoty: 116111 a 116000. Majte aktuálnu a kvalitnú fotografiu dieťaťa a fotografie dieťaťa zdieľajte len s blízkymi, ktorým dôverujete,“ radí linka.
Na verejných miestach by si rodičia mali vopred s dieťaťom dohodnúť miesto stretnutia pre prípad, že by sa stratilo. Na hromadné podujatia je vhodné dieťa obliecť do výrazných farieb, aby bolo ľahšie rozpoznateľné v dave.
„Naučte dieťa, že je v poriadku odmietnuť rozhovor s cudzím človekom a že nikdy nie je v poriadku odísť s ním, či nastúpiť s ním do auta, ale naopak porozprávajte sa s dieťaťom – kto by mohol byť bezpečnou osobou, na ktorú sa môže dieťa v prípade potreby obrátiť. Rozprávajte sa s dieťaťom o nástrahách internetu, najmä sociálnych sietí a princípoch ich bezpečného používania – napr. nezdieľať svoju aktuálnu polohu, pridávať si do priateľov len blízkych ľudí, neuvádzať osobné údaje, fotografie pridávať na sociálne siete s rozvahou atď.,“ odporúča linka. Ďalej radí, aby si rodičia s dieťaťom dohodli „tajné heslo“ pre prípady, keď ho má zo školy či krúžku vyzdvihnúť niekto iný.
Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov nezvestných detí výrazne stúpol, rizikovým obdobím je aj koniec školského roka © SITA Všetky práva vyhradené.
