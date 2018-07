Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Ilustračná snímka. Ilustračná snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. júla (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň mierne vzrástol. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.Podľa ministerstva počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 30. júna 231.000. To znamená rast o 3000 oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý bol počet prvých žiadostí revidovaný smerom nahor. Výsledok ekonómov prekvapil, keďže počítali s poklesom počtu žiadostí na 225.000 z pôvodne uvádzaných 227.000 v predchádzajúcom týždni.Aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal rast. Predstavoval 224.500 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu znamená rast o 2250 žiadostí.Trhy teraz čakajú na informácie ministerstva práce o celkovom vývoji na pracovnom trhu za minulý mesiac, ktoré ministerstvo zverejní v piatok (6. júla). Očakáva sa, že miera nezamestnanosti sa za minulý mesiac nemenila, čo znamená, že opätovne dosiahla 3,8 %.