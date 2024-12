Počet rebelujúcich politikov vládnej koalície bude zrejme narastať, problémom je aj cesta Fica do Ruska

Politológ prekvapený nie je

SNS už nie je jediný nespoľahlivý koaličný partner

Migaľ je bývalým dlhoročným novinárom

16.12.2024 (SITA.sk) - Počet rebelujúcich politikov vládnej koalície bude pravdepodobne narastať. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak Koaličná kríza podľa neho prepukla už v súvislosti odchodom poslanca Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov z klubu Slovenskej národnej strany . V prípade skupinky poslancov Hlasu okolo Samuela Migaľa , ktorá má čoraz častejšie výhrady ku koaličným zámerom, už možno hovoriť o prehlbovaní tejto krízy.Nespokojnosť poslancov v Hlase politológa neprekvapila. „Súvisí to so samotnou podstatou Hlasu a tým, ako táto strana vznikla - a síce ako odchod skupiny politikov zo Smeru, ktorí neboli spokojní s istými črtami Ficovej politiky. A práve tieto charakteristické črty politiky Roberta Fica sa prejavujú opäť v tejto vládnej koalícii,“ poukázal Koziak.Podľa neho bude nespokojnosť medzi koaličnými poslancami narastať, čím viac sa bude blížiť termín riadnych parlamentných volieb.„Tí politici budú chcieť pôsobiť v politike ďalej a už teraz napríklad vidíme, že preferencie Hlasu klesajú, čo môžeme pripísať dosť nešťastnému výkonu funkcie predsedu zo strany Matúša Šutaja Eštoka a odchodu Petra Pellegriniho z tohto postu. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že mnohí voliči Hlasu volili túto stranu práve kvôli tomu, že sa nejakým spôsobom vymedzuje voči Smeru. A keď sa Hlas začína správať čoraz viac ako Smer, a to nielen v prípade celkovej koaličnej práce, ale aj v prípade individuálnych prejavov jej vedúcich predstaviteľov, strácajú dôvod voliť Hlas,“ zhodnotil politológ.Problémom pre voličov môže podľa neho byť aj svojrázne počínanie si Matúša Šutaja Eštoka . „Keď hovoril o tom, ako stretol Brada Pitta na automobilových pretekoch F1 v Abu Dhabí, to už bolo skutočne až infantilné,“ podotkol.Podľa politológa je ťažké povedať, kam pôjdu hlasy voličov Hlasu - môžu skončiť v koši nerozhodnutých alebo nevoličov, ale aj u niektorej politickej strany, ktorá je súčasťou terajšej opozície. Všetko bude závisieť od aktivity opozičných strán, akým spôsobom dokážu nespokojným voličom koalície dať ponuku na inú politiku, dodal Koziak.Situácia s poslancami Hlasu, ktorých hlasovanie v parlamente je nevypočítateľné, je podľa neho zvlášť nepríjemná pre predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka. SNS už totiž nie je jediný nespoľahlivý koaličný partner.„Doteraz argumentoval, že za prekáračky medzi Hlasom a SNS môže neukojená ambícia Andreja Danka a neskôr k tomu pripojil neukojené ambície Rudolfa Huliaka. Teraz mu však môžu Danko aj Huliak povedať, vy máte čo hovoriť, neviete si urobiť poriadok vo vlastnej politickej strane,“ poukazuje Koziak. Poslanec SNS Roman Michelko nazval rebelujúcich poslancov Hlasu dokonca „hniezdom odporu“, čo je podľa politológa rétorika kryptokomunistu.Koziak pripomína, že poslanec Hlasu Samuel Migaľ, ktorý v parlamente nepodporil viaceré koaličné návrhy a nechodí už ani na zasadnutia poslaneckého klubu Hlasu, je bývalým dlhoročným novinárom.„Neviem si predstaviť, že by tento človek dokázal dobre znášať napríklad útoky Roberta Fica na novinárov, čo sa týka obsahu aj formy, pretože politika Roberta Fica sa v posledných mesiacoch veľmi vážne zvulgarizovala - a to je takisto veľký problém,“ povedal.Otázka podľa neho nie je, či počet nespokojných poslancov narastie, ale kedy ich pohár trpezlivosti pretečie a dajú najavo svoju nespokojnosť, domnieva sa politológ.„Budú mať zrejme problém s politickou kultúrou, resp. politickou nekultúrou predstaviteľov koalície. Tu sa bavíme už o elementárnej ľudskej slušnosti, ktorá tu chýba,“ hovorí politológ s poukazom napríklad na správanie sa premiéra Fica voči novinárom po schválení rozpočtu.Prejavy nespokojnosti v radoch koalície sa podľa neho dajú očakávať aj v kontexte popierania zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. „Ficova cesta do Ruska a stretnutie sa s Putinom je jednoducho problém. Týka sa to však aj niektorých aktivít Slovenskej národnej strany,“ skonštatoval Koziak.Podľa neho si treba uvedomiť, že každý jeden poslanec, ktorý je súčasťou tejto vládnej koalície, bude mať navždy zapísané vo svojom politickom aj ľudskom životopise to, ako sa prejavoval, ale aj neprejavoval v určitých situáciách a pri rozhodovaniach. A aj nevymedzenie sa je pokladané za súhlas s krokmi vlády, podotkol.