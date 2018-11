Počet registrácií nových firiem rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Od začiatku roka vzniklo na Slovensku najviac firiem za posledné štyri roky. Ku koncu septembra 2018 bolo zaregistrovaných 15.648 nových subjektov. V porovnaní s rovnakým obdobím za posledné roky je to o 103 nových podnikov viac ako pred rokom, o 1220 spoločností viac ako v roku 2016 a až o takmer 6000 nových firiem viac ako za prvých deväť mesiacov v roku 2015. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.Ako uvádza jej analytička Petra Štěpánová, medziročné porovnania naznačujú, že slovenskej ekonomike sa darí. Kým počas prvých troch mesiacov tohto roka to vyzeralo, že počet novovzniknutých firiem narazil na svoj strop a počet nových firiem medziročne poklesol, čísla za druhý a tretí kvartál 2018 klesajúci trend vyvrátili. Možno predpokladať, že narastajúci trend sa udrží aj v najbližšom období a podnikatelia do konca tohto roka založia viac spoločností, ako počas minulého roka, ktorý bol pre novovzniknuté firmy rekordný.Z novozaložených spoločností je 15.501 s ručením obmedzeným a 147 akciových spoločností. Najsilnejším mesiacom bol pritom marec, kedy vzniklo spolu 2082 podnikov.vysvetľuje analytička.Z pohľadu regionálneho rozdelenia najviac firiem registrovali podnikatelia v Bratislavskom kraji (5024 s.r.o. a 99 a.s.), a najmenej v Trenčianskom kraji (1128 s.r.o. a 5 a.s.).Aktuálne na Slovensku podniká spolu 269.645 firiem, z toho 262.183 spoločností s ručením obmedzeným a 7462 akciových spoločností. Aj napriek tomu, že vzniklo 15.648 nových firiem, celkový počet registrovaných subjektov sa zvýšil o 11.747. V sledovanom období bolo totiž 3901 spoločností vymazaných z obchodného registra.