Počet rímskokatolíkov klesol o takmer 309-tisíc, údaje vyplývajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

6.8.2023 (SITA.sk) - V roku 2021 klesol počet rímskokatolíkov , ide o pokles o takmerobyvateľov. K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku takmerobyvateľov s rímskokatolíckym vyznaním, čo predstavujeDruhým najpočetnejším vyznaním bolo evanjelické obyvateľov (). Ich podiel medzicenzovo klesol o, v počte zaznamenali pokles oa tedaobyvateľov.Treťou najpočetnejšou skupinou boli gréckokatolíci obyvateľov, čo predstavujepercentá. Gréckokatolíci v roku 2021 tak zaznamenali mierny nárast, ich podiel sa medzincenzovo zvýšil oa počet vzrástol o. Ide o nárast o takmerobyvateľov.V roku 2021 uviedloobyvateľov (), že sú bez náboženského vyznania. Podiel týchto obyvateľov sa medzicenzovo zvýšil ona hodnotua ich počet vzrástol o. Predstavuje to nárast oobyvateľov. Údaje vyplývajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Počet aj podiel rímskokatolíkov narástol v priebehu rokov 1921 a 1930. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder , najvyšší počet veriacich mala rímskokatolícka cirkev, keď sa k nej hlásilo takmer trištvrte obyvateľstva, čo predstavujeZastúpenie rímskokatolíkov sa za desať rokov zvýšilo nas prírastkom počtu veriacich. Počet sa viac ako strojnásobil v prípade pravoslávnych veriacich. Štruktúra obyvateľstva z pohľadu náboženstva sa výrazne zmenila po druhej svetovej vojne.„Najvýraznejšie zmeny sa prejavili pri židovskom náboženstve, keď počet veriacich, ktorí sa prihlásili k židovskému náboženstvu v porovnaní s rokom 1930, klesol dôsledkom deportácie židovského obyvateľstva takmer o- takmer o," informovala Stauder. V roku 1930 predstavoval podiel Židov , no v roku 1950 ich podiel klesol len naKeď sa časť maďarských obyvateľov presunula do Maďarska, zaznamenali výraznejší pokles počtu a podielu reformovaní kresťania. Ich počet tak v roku 1950 klesol takmer o štvrtinu -obyvateľov a podiel ona hodnotuNaopak, v roku 1950 dosiahli historické maximum rímskokatolíci, zvýšil sa o desať percent a ich zastúpenie v populácii sa zvýšilo na. Počet evanjelikov vzrástol rovnako o desať percent.„Ich nárast podielu bol už nižší a predstavovalna hodnotu," tvrdí hovorkyňa SODB 2021. Stauder zároveň pripomenula, že obyvatelia bez náboženského vyznania zohrávali v tomto období nevýznamnú úlohu, keď ich podiel bol výrazne pod jedným percentom.Zaujímavým faktom je, že až do roku 1991 sa pri sčítaní nezisťovalo náboženské vyznanie . V spomínanom roku sa však náboženská štruktúra oproti prvej polovici 20. storočia výrazne zmenila. Ako uviedla Stauder, poradie najpočetnejších náboženských vyznaní sa síce nezmenilo, zmenil sa však ich podiel.„V roku 1991 bol podiel rímskokatolíkov na celkovom počte obyvateľov nižší oa predstavoval. Podiel evanjelikov sa znížil ona hodnotu," interpretovala výsledky hovorkyňa.Nárast počtu a podielu zaznamenali pravoslávni veriaci, pretože získali časť veriacich zo zrušenej gréckokatolíckej cirkvi. Zároveň počet obyvateľov bez náboženského vyznania vzrástol z takmer(1950) na takmerobyvateľov (1991).V roku 2001 pokračoval nárast obyvateľov bez náboženského vyznania. Stauder vysvetľuje, že v tomto roku sa na náboženskej štruktúre obyvateľstva naplno prejavila zmena politickej a spoločenskej situácie na Slovensku.„V roku 2001 sa podiel rímskokatolíkov v porovnaní s rokom 1991 zvýšil ona hodnotu," uviedla. Zároveň pokračoval aj ďalší nárast počtu a podielu obyvateľov bez vyznania.„Za desať rokov sa zvýšil počet obyvateľov bez vyznania o- nárast o takmera podiel sa zvýšil ona hodnotu," uviedla hovorkyňa pre SODB 2021.V roku 2011 zaznamenali najväčší pokles evanjelici. Ich počet sa medzicenzovo znížil o- pokles oobyvateľov. Ich podiel sa znížil na hodnotu. V tomto roku sa taktiež zvýšil počet obyvateľov bez náboženského vyznania zna