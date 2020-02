Počet starobných dôchodcov sa zvýšil, v priemere dostali viac ako 477 eur

Za desať rokov stúpli o štvrtinu

Vplyv dôchodkového stropu

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci januára tohto roka predstavoval vyše 477 eur. Za desať rokov, teda od januára 2010, tak vzrástol o 36 percent. Pred desiatimi rokmi totiž starobní penzisti zo Sociálnej poisťovne dostávali priemerne 350 eur.Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj počet jej poberateľov. Kým v januári 2010 starobný dôchodok poisťovňa vyplácala 931-tisíc osobám, v januári tohto roka už bolo na Slovensku 1 milión 88-tisíc starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 216 eur. V porovnaní s januárom 2010 je tak vyšší takmer o pätinu, teda o 34 eur. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa v priemernej výške 391 eur.Za desať rokov tak tento druh dôchodku stúpol o štvrtinu, teda o 77 eur. Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 234-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti januáru 2010 nárast o 28,1-tisíca osôb.Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 271 eur. Za desať rokov sa zvýšili o štvrtinu zo sumy 216 eur. Tieto dôchodky pritom dostáva aktuálne 292,6-tisíca ovdovených žien. Počet poberateliek vdovskej penzie pritom v porovnaní s januárom 2010 klesol o 10,1-tisíca.Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vypláca 49,5-tisíca vdovcom, bola v januári tohto roka na úrovni 215 eur. V januári 2010 pritom vdovecká penzia dosahovala priemerne takmer 163 eur a dostávalo ju 35,5-tisíca mužov.Sirotské dôchodky dostávalo na konci januára tohto roka 20,4-tisíca osôb, a to v priemernej výške 142 eur. Za desať rokov počet sirôt, poberajúcich sirotský dôchodok, klesol o 8,8-tisíca a priemerná suma dávky stúpla o 16 eur.Počet starobných dôchodcov v budúcnosti podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýši zavedenie stropu na dôchodkový vek. Parlament totiž koncom marca minulého roka schválil ústavný zákon, ktorým sa zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr vo veku 63,5 roka. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.Keďže sa podľa rozpočtovej rady zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy.Podľa RRZ by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.