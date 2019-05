Počet študentov pracujúcich na dohodu vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. mája (TASR) - Celkový počet dohôd študentov - brigádnikov sa v apríli 2019 oproti rovnakému mesiacu v roku 2018 znížil o 1675, avšak zároveň o 2172 vzrástol počet dohôd, z ktorých študenti odvádzajú poistné na dôchodkové poistenie a dosiahli z nich príjem viac ako 200 eur mesačne. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne (SP).Znamená to, že študenti uzatvárajú o niečo menej dohôd, avšak zarábajú viac, čím im v budúcnosti môže vzniknúť pri splnení ostatných zákonných podmienok nárok aj na jednotlivé dávky, akými sú zápočet obdobia práce na dohodu do dôchodku, dávky nemocenské, materské a dávka v nezamestnanosti.V apríli 2018 poisťovňa v prípade brigádujúcich študentov evidovala spolu 92 447 dohôd o brigádnickej činnosti študentov, v apríli 2019 ich bolo 90 772.Zo štatistík ďalej vyplýva, že ku koncu apríla 2019 Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 58 158 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia. Znamená to, že si pri nich študenti uplatnili odvodovú úľavu pri príjme do 200 eur mesačne a tak neplatili do poisťovne žiadne poistné. V roku 2018 bolo takýchto dohôd o 3847 viac, spolu 62 005.Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že študent s viacerými dohodami o brigádnickej práci si v jednom kalendárnom mesiaci môže uplatniť výnimku najviac na jednu takúto dohodu. Všetky informácie o povinnostiach brigádujúceho študenta aj o uplatnení odvodovej výnimky sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov.