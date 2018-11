Počet tímov na MS 2022 sa môže zvýšiť z 32 na 48

Povedal, že táto predstava je možná a uskutočniteľná. Dodal tiež, že zmena bude s istotou uskutočnená do roku 2026. Či sa ju ale podarí nastoliť už v roku 2022 je zatiaľ neisté, no nie nemožné.

Zapojenie ázijských krajín

Infantino sa vyjadril, že rozšírenie počtu tímov na MS prinesie národným futbalovým asociáciám AFC (Asian Football Conferederation) a jej tímom možnosť súťažiť o kvalifikáciu na MS. Zvýšený počet zúčastnených tímov by tiež prirodzene zvýšil aj počet ponúk pre futbal, ktoré budú mať fanúšikovia v rámci MS k dispozícii. Momentálne vraj prebiehajú diskusie s kompetentnými z Kataru a ďalšími z regiónu.

Katar buduje štadióny a infraštruktúru

Katar v súčasnosti investuje miliardy do konštruovania ôsmich štadiónov a budovania obrovskej infraštruktúry s cieľom hostiť výpravu s 32 tímami účastnými na Majstrovstvách sveta. Toto právo Katar získal v roku 2010 v rámci hlasovania vtedajšej komisie Fifa. Od júna 2017 však susediace krajiny Perzského zálivu (Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty) uzavreli svoje hranice a odmietli poskytnúť Kataru svoj vzdušný priestor v dôsledku diplomatického konfliktu, čo môže ovplyvniť aj hosťovanie MS 2022.

Katar možno úlohu hostiteľa nezvládne sám

Podľa niektorých návrhov by v prípade, že tímov bude už na MS 2022 48, mohli byť niektoré zápasy presunuté do susedných alebo okolitých krajín, čo by mohlo slúžiť aj ako prostriedok zmiernenia diplomatických problémov. Infantino povedal, že túto možnosť už prebral aj s emírom Kataru Tamim bin Hamad al-Thanim s tým, že obaja v tom vidia šancu na diplomatické cvičenie. Infantino hovorí, že Katar pravdepodobne nedokáže hostiť MS sám, ale chce s kompetentnými prebrať možnosti tak, aby bola spokojnosť aj na strane organizátorov MS, aj na strane Kataru.

Rozhodnutie padne pred kvalifikáciou

Infantino na záver dodáva, že podrobnosti sú medzi ním a emirom, no spoločne sa snažia nájsť prijateľné riešenie. Dôležitou informáciou ale zostáva, že oficiálne rozhodnutie padne ešte pred kvalifikáciou. Očakáva sa, že sa tak stane v prvom kvartáli budúceho roka. Zahrnutie Saudskej Arábie medzi hostiteľov turnaja by ale mohlo byť diplomaticky náročné a citlivé kvôli celosvetovému odporu voči vražde novinára, Jamala Khashoggiho, na konzuláte v Istanbule. Na túto problematiku Infantino odvetil, že v danom regióne sa nachádzajú aj iné krajiny, ktoré by mohli byť na spoluprácu vhodnejšie.