Počet trestne stíhaných firiem vzrástol o 320 %

evidovalo Ministerstvo vnútra SRO rok neskôr toto, pričom ukončených bolo 45 prípadov. Tie sa týkali daňovej trestnej činnosti a korupcie.bol novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ten rozšíril paletu trestných činov i osôb, ktorým prináleží v spoločnostiach trestnoprávna zodpovednosť.potvrdil v číslach dve veci: že firmy nedostatočne reflektovali na nový zákon a že kontrolné úrady zintenzívnili svoju činnosť. Medziročne totižUkončených bolo 155 prípadov. Týkali sa korupcie, trestnej činnosti v oblasti životného prostredia a daní.Opäť dominuje daňová trestná činnosť a prípady z oblasti životného prostredia.Stav, ktorý nastal, je podľa Lucie Schweizer dôkazom toho, že, ktoré sú prísnejšie a objavujú sa naprieč viacerými zákonmi či nariadeniami. Trend prísnejších pravidiel a častejších kontrol je podľa nej globálny. Lucie Schweizer komentuje: "Stále je veľa firiem, ktoré, žiaľ, ani netušia, že sa na ne vzťahuje novelizácia IV. smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ a zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Medzi dotknutých podnikateľov patria po novom napríklad aj tí, ktorí sa vo svojej činnosti venujú predaju a prenájmu nehnuteľností alebo službám ekonomického, finančného a firemného poradenstva.Dôvod zvyšujúceho sa počtu trestne stíhaných firiem vidí Lucie Schweizer aj v tom, žeJeho podstatou je súlad so všetkými právnymi normami, ktoré sa týkajú podnikania konkrétnej firmy. Ďalším dôvodom je podľa nej aj čorazJednou z najvýraznejších povinností, ktorá firmám vznikla, jePovinná osoba musí klienta alebo partnera dôkladne preveriť a zhodnotiť, či z jeho strany nemôže potenciálne hroziť neobvyklé a nebezpečné správanie. Tu"Rozsah povinností zo strany povinných osôb je tak široký, žeako polícia či finančná správa. To nie je v poriadku a v systéme nastavenia tejto legislatívy je logicky chyba. Legislatíva podľa môjho názoru opomenula ešte jeden zásadný fakt.zo strany povinnej osoby alebo jej plný rozsah. Tu sa firmy dostávajú pod ďalší tlak, že môžu o potenciálneho zákazníka, prípadne partnera prísť." Úskalia platnej legislatívy pretoNa konci dňa bude stále pritom platiť, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.Aké sú teória a prax? V samotnom návrhu zmeny zákona rátal zákonodarca s predpokladaným časom na identifikáciu a preverovanie jedného klienta zo strany povinnej osoby v trvaní 1,2 hodiny.Teória a prax, ktorú smernica prináša, sú teda diametrálne odlišné a firmám skôr komplikujú život," dôvodí Lucie Schweizer. Akčný plán vlády SR na úseku boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ráta so zvýšeným počtom kontrol medzi rokmi 2019 a 2021. Rovnako ajV procese sprehľadňovania biznisu a očisťovania trhu chýba jedna zásadná vec. Tou je podľa Lucie Schweizer: "Jej cieľom by však nemala byť represia, ale skôr pomoc s implementáciou zmien."Nikto nespochybňuje potrebu tvorby transparentného podnikateľského prostredia a potrebu stanoviť prísne pravidlá, ktoré budú platiť pre každý podnikateľský subjekt a bez výnimky.Prvým krokom na pozitívnu zmenu je, aby si podnikatelia uvedomili, že etika a dodržiavanie zákonov sú hnacím motorom smerom k lepšej a úspešnejšej firme. "Ideovo je zákon postavený správne, no jeho konkrétne znenie je extrémne komplikované. PretoNajlepším riešením, ako sa vyvarovať chýb pri implementácií platných legislatívnych zmien, je, ktorí majú s touto problematikou reálne skúsenosti," pripomína Lucie Schweizer, odborníčka na programy compliance z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.Advokátka s viac ako 18-ročnou praxou, špecializuje sa na oblasti compliance, prevenciu kriminality právnických osôb, strategické plánovanie, dizajn a risk manažment, strategické a senzitívne rozhodovanie a postupy. V rámci advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS spolu-vytvorila tím špecialistov compliance, v súčasnosti unikátny tím právnikov v slovenskom prostredí. V minulosti pôsobila na katedre trestného práva a kriminalistiky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je pravidelnou autorkou príspevkov na tému Compliance. Verí, že advokácia v biznis prostredí nemá poskytovať "iba" dodávku právnej služby, ale aj skutočnú pridanú hodnotu v podobe iného pohľadu a skúseností z trhu iných odvetví, čím prispieva k identifikácii viacerých možností a väčšej variabilite riešení.