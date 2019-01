Počet turistov, ktorí v roku 2018 prenocovali v EÚ, vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 23. januára (TASR) - Európa zaznamenala vlani nárast turistov. Podľa predbežných údajov štatistického úradu Eurostat v roku 2018 počet nocí strávených v ubytovacích zariadeniach v Európskej únii (EÚ) dosiahol viac ako 3,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 2,2 % v porovnaní s rokom 2017.Od roku 2009 sa počet nocí strávených v turistických zariadeniach v EÚ neustále zvyšuje, a to najmä vďaka zahraničným návštevníkom.Na prvej priečke zostalo aj po minulom roku Španielsko so 467 miliónmi prenocovaní, aj keď to bolo o 0,9 % menej ako v roku 2017. Druhé Francúzsko vykázalo nárast počtu prenocovaní o 2,4 % na 444 miliónov. Nasledujú Taliansko, kde počet hostí, ktorí prenocovali v ubytovacích zariadeniach stúpol o 1,9 % na 429 miliónov, a Nemecko s nárastom prenocovaní o 4,3 % na 419 miliónov.Tento predbežný odhad zahŕňa noci strávené na služobných aj súkromných cestách, uviedol Eurostat.Štatistiky ďalej ukázali, že počet prenocovaní v turistických zariadeniach v roku 2018 vzrástol takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, z toho najstrmšie v Lotyšsku (8,3 %), Litve (7,7 %), na Malte (6,5 %), v Poľsku (5,8 %), Rumunsku (5,5 %) a Belgicku (5,4 %). Naopak, pokles počtu nocujúcich zaznamenali v Luxembursku (-4,3 %), Írsku (-1,5 %) a Španielsku (-0,9 %).Podiel nocí, ktoré v turistických zariadeniach strávili domáci obyvatelia, bol najväčší v Rumunsku, a v prípade zahraničných turistov na Malte.Celkovo sa počet nocí strávených domácimi obyvateľmi v turistických rezortoch v EÚ zvýšil vlani o 2,3 %, zatiaľ čo počet zahraničných hostí stúpol o 2 %.Takmer každý členský štát zaznamenal nárast počtu domácich hostí v ubytovacích zariadeniach, s výnimkou Grécka (pokles o -7,3 %) a Luxemburska (-4,5 %).Podobne aj počet prenocovaní zahraničných hostí vzrástol takmer vo všetkých členských štátoch, s výnimkou Írska (-7,4 %), Luxemburska (-4,2 %), Španielska (-1,6 %) a Portugalska (-0,1%). Najväčšie prírastky zahraničných turistov v roku 2018 zaznamenali Lotyšsko (10,1 %), Belgicko (8,9 %) a Litva (8 %).V rámci členských štátov EÚ najväčší podiel domácich na počte prenocovaní mali v Rumunsku (81 % z celkového počtu), Poľsku (80 %), Nemecku (79 %) a Švédsku (74 %). Naproti tomu najväčšie podiely cudzincov nahlásili Malta (96 %), Cyprus (95 %) a Chorvátsko (93 %).Na Slovensku sa celkový počet prenocovaní vlani zvýšil o 3,3 % na 15,1 milióna. Z toho v prípade hostí zo zahraničia stúpol o 4,3 % na 5,5 milióna a domácich o 2,7 % na 9,6 milióna prenocovaní.