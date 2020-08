Počet turistov v Chorvátsku stúpol, mohol by zmierniť výpadky príjmov z cestovného ruchu

Zjednodušené pravidlá pre vstup

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálny nárast počtu turistov v Chorvátsku by mohol výpadok príjmov z cestovného ruchu výrazne skorigovať. A to napriek tomu, že oficiálne predpovede radia krajinu pri Jadranskom mori vplyvom koronakrízy k najviac postihnutým ekonomikám Európy.Ako vyplýva z analýzy brokera CapitalPanda, Chorvátsko evidovalo za prvých dvadsať júlových dní príjazd viac ako 1,5 milióna turistov s 11 miliónmi prenocovaní. V poslednom týždni uplynulého mesiaca zaznamenalo takmer 5 miliónov prenocovaní."Už je jasné, že kríza najviac zasiahne tie krajiny, ktoré sú závislé na turizme," povedal Jozo Perić , hlavný analytik brokera CapitalPanda, ktorý pôsobí v Chorvátsku, v Česku a na Slovensku."Pôvodné odhady hovorili o poklese hrubého domáceho produktu až o 11 %, kedy hlbšiemu prepadu malo čeliť len Španielsko a Taliansko. Chorvátsko by však podľa aktuálneho vývoja mohlo dopadnúť lepšie a priblížiť sa tak Francúzsku a Grécku," uviedol Perić."Chorváti vsádzajú na to, že sú pre cudzincov z Nemecka, ale aj Slovinska, Českej republiky, Slovenska, Rakúska a Poľska najbližšia a najbezpečnejšia stredomorská destinácia," dodal hlavný analytik CapitalPanda.Do Chorvátska začalo prúdiť viac návštevníkov vďaka zjednodušeniu pravidiel pre vstup. Ich prílev sa zintenzívnil najmä potom, ako sa v posledných dvoch týždňoch ocitlo viacero prímorských krajín ako Bulharsko či Čierna Hora na zozname rizikových štátov.Chorvátsko 1. júla opätovne otvorilo hranice všetkým turistom. Občania členských štátov Európskej únie alebo krajín schengenského priestoru môžu krajinu navštíviť bez udania dôvodu, občania tzv. tretích krajín mimo EÚ môžu na územie Chorvátska vstúpiť s dokladom o ubytovaní alebo potvrdením o chystanej aktivite.Chorvátsky zväz turizmu vo svojej týždennej správe informoval, že chorvátske pobrežie má aktuálne najlepšiu epidemiologickú situáciu zo stredomorských krajín, čo potvrdzuje aj rast zahraničných klientov na celom pobreží Jadranu, vrátane Dalmácie.Spomínaný počet 11 miliónov nocí je zhruba o polovicu viac oproti priemerným mesačným úhrnom od začiatku roka. Všetky čísla pochádzajú z posledného newslettera Croatia Tourism & Travel Weekly, ktorý vydal Chorvátsky zväz turizmu.Od začiatku tohto roka navštívilo Chorvátsko viac ako 3,2 milióna ubytovaných turistov, ktorí v krajine strávili vyše 18 miliónov nocí. Podľa Chorvátskeho zväzu turizmu je najviac navštevovaným miestom pobrežie v regióne mesta Zadar. V oblasti evidovali v júli takmer 62 % všetkých príchodov turistov, zaznamenali tiež vyše 67 % prenocovaní.V súčasnosti je v Chorvátsku otvorených 802 hotelov a 407 kempingov. Od začiatku roka strávili návštevníci väčšinu nocí v privátnom ubytovaní, a to viac ako 7 miliónov nocí. V kempoch strávili turisti 3,4 milióna nocí a v hoteloch 2,6 milióna nocí.Výskyt ochorenia COVID-19 na chorvátskom pobreží je pod národným priemerom. Vírusom bolo k 31. júlu nakazených 5 138 ľudí, uzdravilo sa 4 267 a zomrelo 145 osôb.V porovnaní s hlavnými konkurentmi v Stredomorí je v Chorvátsku najlepšia epidemiologická situácia, v hlavných turistických destináciách na pobreží je tiež najmenej aktívnych prípadov. Chorvátske pobrežie sa stále nachádza pod priemerom krajiny, ktorá patrí medzi najbezpečnejšie v Európe.Chorvátsko tvrdí, že je naďalej najbezpečnejšia, najbližšia a najprijateľnejšia stredomorská dovolenková destinácia pre všetkých európskych turistov.