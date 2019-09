Počet turistov v Španielsku naďalej klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 7. septembra (TASR) - Počet turistov, ktorí v júli navštívili Španielsko, klesol, už druhý rok po sebe. Dôvodom bol najmä úbytok návštevníkov zo Spojeného kráľovstva a Nemecka. To však neovplyvnilo ich výdavky, ktoré v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 2,2 %. Informoval o tom štatistický úrad INE.Podľa INE z júlových údajov o cestovnom ruchu je zrejmé, že Španielsko čelí konkurencii lacnejších dovolenkových destinácií. Štatistiky ukázali, že v júli 2019 prišlo do krajiny celkovo 9,9 milióna zahraničných turistov, čo predstavuje pokles o 1,3 % oproti rovnakému mesiacu 2018. Ide pritom už o druhý rok po sebe, keď Španielsko zaznamenalo v júli menší počet návštevníkov zo zahraničia, najmä z jeho dvoch hlavných trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka.Ale celkové výdavky zahraničných turistov napriek tomu v júli vzrástli, medziročne o 2 % na 11,98 miliardy eur, pričom priemerná denná suma na jedného turistu dosiahla 160 eur, čo je o 4,9 % viac ako v minulom roku.Vlani sa pod pokles zahraničných návštevníkov na začiatku leta čiastočne podpísala vlna horúčav, pre ktorú mnohí cudzinci zostali doma a odložili dovolenku pri mori na neskôr. A zdá sa, že aj tento rok mali vysoké teploty v Španielsku na konci júla rovnaký efekt. No vplyv na úbytok turistov v krajine mali aj nižšie ceny dovoleniek v Turecku, Egypte a Tunisku. Brexit a spomalenie britského hospodárstva, ako aj hrozba recesie v Nemecku, zvýšili totiž citlivosť spotrebiteľov na ceny v španielskych letoviskách.Podľa údajov INE v júli navštívilo Španielsko celkovo 2,16 milióna Britov, čo je o 2,2 % menej ako v minulom roku. A vlani v júli sa počet britských turistov znížil medziročne o 2,6 %. Z Nemecka prišlo tento rok v júli 1,24 milióna návštevníkov, o 3 % menej ako v minulom roku.Klesol aj počet turistov z ďalších štátov západnej Európy - napríklad z Belgicka (-2 %), Holandska (-4,8 %) a Švajčiarska (-8,6 %). Na druhej strane vzrástol počet návštevníkov z Francúzska (o 2,3 % na 1,4 milióna), Írska (6,7 % ) a Ruska (5,21 %).Španielsko v júli privítalo aj 429.666 turistov z USA, o 19,8 % viac ako pred rokom. V tomto roku zatiaľ navštívili Španielsko takmer 2 milióny Američanov, čo je o 14,24 % viac ako v rovnakom období 2018.Celkovo pricestovalo do Španielska v júli 9,88 milióna zahraničných turistov, o 133.199 menej ako pred rokom (-1,3 %) a 606.391 menej ako v júli 2017, čo bol júlový rekord.Za prvých sedem mesiacov roka sa celkový počet zahraničných turistov v Španielsku zvýšil o 1,9 % na 48,06 milióna ľudí.