Počet úrazov detí klesol, niektoré však skončili tragicky

Bratislava 9. augusta (TASR) - Počet detských úrazov medziročne klesol. V roku 2018 bolo na Slovensku po úraze hospitalizovaných 12.625 detí, čo je o 600 menej ako predvlani. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Niektoré úrazy sa však skončili tragicky.uviedlo NCZI v tlačovej správe.doplnilo centrum.Zlomeninu predlaktia malo 1760 detí a 1180 si zlomilo plece alebo rameno. Zlomené predkolenie malo 656 detí a poranené koleno 440.varuje hovorca NCZI Boris Chmel. Hrozí pritom napríklad poranenie chrbtice. Vlani bolo so zlomeninami chrbtice hospitalizovaných 18 detí.Menšie deti by dospelí mali mať podľa Chmela stále na očiach, pretože môžu na seba stiahnuť ťažké predmety či zjesť rôzne veci zo zeme. V roku 2018 muselo byť hospitalizovaných 200 detí s cudzím telesom v tráviacej sústave. "Výstrahou je aj 343 detí hospitalizovaných v dôsledku toxického účinku alkoholu," uviedol hovorca.K nepríjemným a vážnym úrazom dochádza podľa štatistík NCZI najčastejšie pri hrách a športe. Na ihriskách, pri korčuľovaní a naháňaní sa sú najčastejšími úrazmi zlomeniny rúk a nôh. Tiež ťažké poranenia hlavy a chrbtice, vnútorné poranenie brucha, hrudníka a hlavy.upozornil Chmel.Dodal, že každý rodič by mal viesť deti k tomu, aby dbali na prevenciu a mysleli na možné nebezpečenstvo vopred. Je dobré, ak väčšie deti poznajú základné pravidlá prvej pomoci. Platí však, že deti majú k úrazu privolať dospelého človeka.