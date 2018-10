Počet úverov na bývanie v Británii klesol, znížil sa aj objem pôžičiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. októbra (TASR) - V Británii bolo v septembri schválených vyše 65.200 hypotekárnych úverov, menej než v predchádzajúcom mesiaci. Napriek tomu výsledok prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s omnoho horším vývojom na hypotekárnom trhu. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnila britská centrálna banka.Bank of England (BoE) oznámila, že počet schválených úverov na bývanie dosiahol v Británii minulý mesiac 65.269, zatiaľ čo v auguste ich počet prekročil 66.100. Analytici však očakávali, že banky schvália len 64.700 úverov.Banka zároveň informovala, že objem spotrebiteľských úverov sa v septembri zvýšil o 800 miliónov libier (902,12 milióna eur). To znamená spomalenie rastu, keďže v auguste rast objemu spotrebiteľských úverov dosiahol 1,2 miliardy libier. Analytici očakávali, že tempo rastu zotrvá na augustovej úrovni.Ešte menej priaznivo sa vyvíjala situácia pri úveroch firmám mimo finančného sektora. Objem týchto pôžičiek v septembri klesol o 1,7 miliardy libier, zatiaľ čo v auguste o 2,2 miliardy libier vzrástol.