Počet zaregistrovaných domácich páleníc sa za pol roka zdvojnásobil

Ilustračná foto.

Bratislava 24. decembra (TASR) – Záujem o možnosť oficiálne vyrábať domácu pálenku na vlastnom destilačnom zariadení sa za pol roka zdvojnásobil. Zatiaľ čo začiatkom júna evidovala Finančná správa (FS) SR desať zaregistrovaných domácich výrobcov destilátu, v druhej polovici decembra to bolo už 21 súkromných výrobcov, informovala TASR finančná správa.uviedla prezidentka FS Lenka Wittenbergerová.Domácu výrobu destilátu umožnila novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh platná od začiatku tohto roka. Záujemcom však nestačí kúpiť si destilačné zariadenie. Súkromné osoby musia nadobudnutie domácej pálenice do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navyše, pred samotnou výrobou sa musia zaevidovať.Podľa údajov FS oznámilo spustenie pálenia 12 súkromných výrobcov destilátu, ktorí aj reálne destilát vyrobili. Najviac, a to štyria výrobcovia sú z Banskobystrického samosprávneho kraja, po dvaja súkromní výrobcovia pálenku vyrobili v Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji a po jednom výrobcovi registruje FS v Trnavskom, Košickom, Žilinskom a Prešovskom kraji.Súkromní výrobcovia pálenky musia podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu, a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom. Zároveň musia zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. Na toto množstvo destilátu sa uplatňuje znížená sadzba dane, 5,40 eura za liter 100 % destilátu.