Počet žiadostí o nové kódy k elektronickým pokladniciam rýchlo rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Počet žiadostí o pridelenie nového kódu pre elektronické registračné pokladnice online pripojené na systém finančnej správy v posledných dňoch rýchlo rastie. Iba za posledný týždeň pridelila finančná správa kód približne 22.000 pokladniciam a ich celkový počet sa tak zvýšil na 121.826. Informovala o tom vo štvrtok Finančná správa SR.uviedla hovorkyňa finančného riaditeľstva Ivana Skokanová. Na Slovensku je v prevádzke spolu okolo 180.000 registračných pokladníc, ktoré musia podnikatelia do konca júna prispôsobiť novej legislatíve a pripojiť na systém finančnej správy.upozornila Skokanová. Za tri až päť dní, počas ktorých mu finančná správa kód pridelí, si podnikateľ musí zo svojej osobnej zóny na portáli finančnej správy stiahnuť aj inicializačný balíček s údajmi, ktoré je treba nahrať do pokladnice.upozornila hovorkyňa.Na rýchlu registráciu do systému eKasa vyzval podnikateľov minulý víkend aj nový minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Pokiaľ sa podľa neho preukáže, že podnikateľ si nechal registráciu a prechod na nový systém na poslednú chvíľu, a preto od 1. júla nebude evidovať tržby v novom systéme, bude to finančná správa považovať za porušenie zákona.