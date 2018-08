Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. augusta (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal v minulom týždni mierny rast, napriek tomu je výsledok lepší, než sa čakalo. Analytici počítali s rastom počtu žiadostí ešte o niečo výraznejším.Ako vo štvrtok uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 25. augusta 213.000. To je o 3000 žiadostí viac než v predchádzajúcom týždni. Napriek rastu je výsledok priaznivý, keďže analytici počítali so zvýšením počtu žiadostí na 214.000.Pozitívny vývoj potvrdzuje aj 4-týždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Ten klesol o 1500 na 212.500 žiadostí. To je najnižšia hodnota 4-týždňového priemeru žiadostí od decembra 1969, keď dosiahol 210.750 žiadostí.