Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA opäť klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. Dosiahol tak najnižšiu úroveň za takmer 49 rokov, čo signalizuje, že trh práce je zdravý a silný.Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 15. septembra po úprave o sezónne vplyvy znížil o 3000 na 201.000 z 204.000 týždeň predtým. To je najnižší počet nových žiadateľov od novembra 1969.Ekonómovia pritom očakávali, že sa počet nových žiadostí zvýši na 210.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 2250 na 205.750, čo je najmenej od decembra 1969.Ministerstvo zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 8. septembra klesol o 55.000 na 1,645 milióna a je najnižší od augusta 1973.Trh práce v USA je blízko plnej zamestnanosti a pokračuje v posilňovaní. Americkí zamestnávatelia vytvorili v auguste 201.000 nových pracovných miest a medziročné tempo rastu miezd bolo najstrmšie za viac ako deväť rokov.