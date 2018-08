Počet žiadostí o podporu v USA mierne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Washington 2. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol. Menej, ako očakávali ekonómovia. A stále sa drží neďaleko 45-ročného minima. Trh práce tak zostáva silný a blízko plnej zamestnanosti.Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 28. júla po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 1000 na 218.000. To je ich najnižšia úroveň od začiatku roka 1970.Ekonómovia pritom počítali s nárastom žiadostí na 220.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 3500 na 214.500.Ministerstvo práce zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 21. júla klesol o 23.000 na 1,72 milióna.Trh práce v USA je podľa ekonómov blízko plnej zamestnanosti. Miera nezamestnanosti dosiahla v júli 3,9 %. Nachádza sa tak už len tesne nad úrovňou 3,8 %, na ktorú by sa podľa odhadu centrálnej banky Fed mala dostať koncom tohto roka.