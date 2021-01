Počet zneužívania detí na internete sa počas pandémie výrazne zvýšil, psychológovia pomáhajú aj online

Väčší priestor pre klamstvo

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prípady zneužívania detí na internete sa počas pandémie koronavírusu výrazne zvýšili. Upozorňuje na to riaditeľka európskeho policajného úradu Europol Catherine de Bolleová. Obetiam kybergroomingu na Slovensku pomáha webový portál Stalosato.sk, ktorý založilo občianske združenie (OZ) IPčko.Web doteraz zaznamenal 670 kontaktov, ktoré nasmeroval na rodičov či priamo na políciu. V tlačovej správe o tom informoval programový riaditeľ OZ IPčko Marek Madro.„Keď dospelý človek osloví dieťa alebo mladého človeka v online svete s cieľom sexuálneho kontaktu, považujeme to za kybergrooming. Človeka, ktorý takýto kontakt vyhľadáva, označujeme ako páchateľa alebo sexuálneho predátora. Online prostredie dáva páchateľovi väčší priestor pre klamstvo a utajenie svojej skutočnej identity a zámeru. Najmä teraz počas lockdownu sú deti na internete dlhšie a často bez dozoru, čo vytvára živnú pôdu pre predátorov,“ vysvetlila špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková.Na webe Stalosato.sk nájdu informácie nielen mladí ľudia, ale aj odborníci a rodičia. Odpovedá na otázky, ako sa na internete chrániť, ako možno povedať „nie“ a informuje o právach dieťaťa. Web sa postupne rozrastá o články, podcasty, videá, či plagáty.„Do dnešného dňa vďaka nemu OZ IPčko pomohlo 670 mladým ľuďom. Väčšinu sme nasmerovali na rodičov a políciu. Na tému kybergroomingu sme už napríklad pripravili edukatívne plagáty, ktoré na jednej A4 ponúkajú informácie o sociálnych sieťach, fenoménoch internetu a podpore k naštartovaniu komunikácie medzi dospelákmi, deťmi a mladými ľuďmi v tých najcitlivejších témach,“ povedal zakladateľ IPčka Marek Madro.IPčko okrem toho organizuje interaktívne webináre, kde odborníci so stovkami rodičov a učiteľov hovorili o možnostiach ochrany ich detí. V školách koluje špeciálne leporelo, ktoré pomáha žiakom viac sa pripraviť na online prostredie. Hlavným motívom kampane je mladým povedať, že pomoc existuje a že v tom, čo prežívajú, nemusia byť osamote. Psychológovia IPčka sú online aj na najpopulárnejšej streamovacej platforme Twitch.