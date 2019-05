Pochettino varuje vedenie Tottenhamu, aby nezaspalo na vavrínoch

Na snímke Mauricio Pochettino (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. mája (TASR) – Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino varoval vedenie klubu, že bez jasného plánu do nasledujúcich rokov bude veľmi problematické udržať sa medzi európskou elitou. Na piatkovej tlačovej konferencii tiež naznačil, že práve prebiehajúca sezóna môže byť jeho posledná na lavičke “kohútov“.Do kádra Tottenhamu nepribudol počas uplynulých dvoch prestupových období ani jeden hráč, napriek tomu dokázal 47-ročný Argentínčan v tejto sezóne so svojimi zverencami dokráčať až do finále Ligy majstrov a do posledného kola bojovať o účasť v nasledujúcom ročníku najprestížnejšej európskej súťaže.Napriek obrovskému úspechu však stále nevie, kde bude pôsobiť v nasledujúcej sezóne.Pochettino prišiel do Londýna zo Southamptonu v máji 2014 a hoci s klubom nezískal žiadnu trofej, dokázal sa s "kohútmi" etablovať medzi anglickou elitou. Pred minuloročným predĺžením kontraktu dokonca odmietol ponuku od slávneho Realu Madrid.uzavrel Pochettino.