Pochod Pride in London má tento rok až 30.000 účastníkov

Samotný sprievod pozostáva z približne 30.000 účastníkov z 472 organizácií a spolkov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júla (TASR) - Starosta Londýna Sadiq Khan i delegácia príslušníkov britskej kráľovskej námornej pechoty sa pridali v sobotu k tisíckam účastníkov tradičného pochodu sexuálnych menšín Pride in London. Pestrému sprievodu v centre Londýna sa prizerá podľa odhadov možno až milión zvedavcov.Samotný sprievod pozostáva z približne 30.000 účastníkov z 472 organizácií a spolkov.Pochod prechádza centrom Londýna v rovnakom čase, ako sa na majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku hrá štvrťfinálový zápas Anglicka so Švédskom, pripomenula britská spravodajská stanica BBC.Ulice centra Londýna zaplnili počas horúceho sobotňajšieho dňa pod dúhovými zástavami desiatky tisícok nadšencov oslavujúcich toto podujatie.Ako upozornila AP, sobotňajší 46. ročník Pride in London je prvým, na ktorom sa zúčastňujú aj členovia britskej kráľovskej námornej pechoty v uniformách.V alegorickom sprievode majú svoje tradičné zastúpenie aj londýnska Metropolitná polícia, londýnski záchranári či londýnski hasiči.Tohtoročný pochod je podľa jeho riaditeľa Christophera Joella-Deshieldsa omnoho rozmanitejší než kedykoľvek predtým.Prvý Pride in London sa datuje v roku 1972.V sobotu sa pochody podporovateľov LGBTI komunity uskutočnia aj v hlavných mestách Maďarska a Španielska, dodala AP.